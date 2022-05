Il Mattino - Confermato il riscatto di Anguissa, da decidere il futuro di Juan Jesus

Napoli che dovrà decidere riguardo alcuni riscatti da fare: confermato quello di Anguissa, da valutare quello di Juan Jesus.

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti da Il Mattino riguardo la situazione in casa Napoli.

Sicuro invece della riconferma Anguissa, il Napoli eserciterà il diritto di riscatto con il Fulham versando 15 milioni di euro e l'intesa con il centrocampista camerunense verrà così prolungata fino al 2025. Da definire il futuro di Juan Jesus in prestito dalla Roma: il Napoli dovrà decidere se far valere l'opzione per il riscatto.