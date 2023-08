Il Mattino - Attesa Lindstrom-Napoli, ma l'Eintracht ha fretta: dipende da Lozano, la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Tra i volti scuri c'è ancora quello di Lozano, come scrive oggi l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Le convocazioni di sabato saranno un momento assai delicato, l'impressione è che sia una specie di separato in casa e che con il Sassuolo possa andare ancora e solo in panchina. Poi, magari, con il mercato chiuso, davvero dovesse restare, si dovrà capire come procedere. È un investimento principesco del Napoli, 42 milioni di euro spesi del 2019, dunque è evidente che bisogna fare delle valutazioni importanti".

E sullo sfondo c'è Lindstrom:

"Lindstrom deve pazientare: se va via Lozano, davvero è operazione che può essere portata a conclusione. L'Eintracht ha molta fretta, però. Non è semplice trovare dei sostituti. Tant'è che i tedeschi stanno resistendo al PSG che vuole a tutti i costi l'attaccante Randal Kolo Muani, arrivando a offrire 75 milioni di euro. E lo stesso faranno per il danese".