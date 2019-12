Il Mattino - Amrabat-Napoli, Giuntoli offre 15 mln. L'agente: "Ma non abbiamo l'accordo, dobbiamo valutare"

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riferisce alcune importanti notizie circa la trattativa tra Napoli e Verona per Amrabat.

Il ds Cristiano Giuntoli avrebbe presentato una nuova offerta di circa 15 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus. Le parti sembrano molto vicine, dato che il Verona avrebbe chiesto 16-17 milioni ma che allo stesso avrebbe incontrato l'Inter lo scorso giovedì, scatenando un'asta.

Il quotidiano riporta anche le dichiarazioni di Mohammed Sinouh, managing director della Stellar Group, l’agenzia di che gestisce Sofyan Amrabat.

«Ciò che accade tra Napoli ed Hellas Verona non ci riguarda. Al momento, Amrabat non sa nulla: per il rispetto che si deve all’Hellas, per il rispetto dei suoi tifosi, per il rispetto che si deve a mister Juric, che Sofyan vede come il suo padre calcistico, non vuole entrare in queste dinamiche di mercato. Lo stesso vale per noi procuratori che lo seguiamo. Durante il mercato di gennaio, faremo il punto della situazione, cercando di capire se ci sarà l’offerta giusta e il club giusto per la prossima stagione. Se l’offerta giusta e i club giusti lo fanno non veniamo siamo più che felici di rimanere qui. Siamo lusingati da ciò che leggiamo, dall’interesse di grandi club come il Napoli, ma siamo concentrati solo su Verona. Dopo le prossime due gare, inizieremo a pensare al futuro»