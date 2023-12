Il Mattino - ADL boccia Micheli per gli acquisti estivi: a gennaio sarà Meluso ad operare

Calciomercato Napoli - Non sarà Maurizio Micheli a portare avanti il mercato di gennaio: si tratterebbe di una bocciatura di Aurelio De Laurentiis per il dirigente dopo l’operato estivo. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, il retroscena sulla dirigenza

Il patron, infatti, lo riterrebbe responsabile dei tre acquisti flop di quest’estate, ovvero Natan, Jens Cajuste e Jesper Lindstrom. Il comando andrà al Ds Mauro Meluso, il quale avrà un po’ più di carta bianca ma non troppa. Trovare un nuovo dirigente sportivo sarà poi un'altra missione di ADL, ma per l'estate.