Il Mattino - Retroscena Napoli-Sassuolo: già bloccato Pinamonti per sostituire Raspadori!

Calciomercato Napoli, quest'oggi in edicola Il Mattino fa il punto sulla trattativa tra Aurelio De Laurentiis e il Sassuolo per il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori. Come ormai sappiamo, non è stata ancora raggiunta l'intesa tra le parti, eppure è emerso un retroscena che lascia ben sperare sul proseguo della trattativa.

La trattativa

Innanzitutto perché se Carnevali è andato fino a Rivisondoli per parlare con De Laurentiis, vuol dire che siamo giunti ad una svolta. Ma soprattutto - come riporta Il Mattino - "poche ore prima, c'è stata una mossa a sorpresa, perché il Sassuolo ha bloccato Pinamonti dell'Atalanta, naturale erede di Raspadori".

Adesso serve un nuovo aggiornamento, un nuovo confronto tra le parti e una nuova offerta da parte del Napoli, "e non è detto che possa arrivare nelle prossime ore".