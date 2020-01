Il futuro di Llorente è bloccato dal Decreto Crescita: il Napoli all'estero può darlo solo in prestito, occhio ai benefici del Fisco [FOCUS]

Calciomercato Napoli - Il nome di Fernando Llorente è tra quelli più gettonati a lasciare Napoli in questa sessione invernale di mercato. L'attaccante è stato voluto da Carlo Ancelotti l'estate scorsa ed ora con l'avvento di Gattuso non riesce a trovare molto spazio. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile scambio con Politano mentre l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha scritto di un accordo di massima tra Napoli e Tottenham per il ritorno di Fernando agli Spurs.

Llorente-Napoli, vincolo Decreto Crescita

L'attaccante iberico, insieme a Lozano ed Elmas fa parte di quei calciatori acquistati da De Laurentiis usufruendo delle agevolazioni fiscali da parte dello Stato per i lavoratori non residenti in Italia negli ultimi 24 mesi. Questo aspetto è di vitale importanza per quanto concerne la possibile partenza di Llorente: chi ha usufruito di tale beneficio, ha l'obbligo di dover restare in Italia almeno due anni dopo averne trasferito la residenza. Cosa accadrebbe se il Napoli cedesse a titolo definitivo il numero 9 all'estero prima del vincolo biennale? In questo caso si perde l’agevolazione. Oltre alla restituzione delle maggiori imposte non pagate, anche sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi. Le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta e non versata. Questo per ogni annualità di agevolazione goduta. Per queste ragioni, l'unica strada percorribile per non correre rischi è quella del prestito. Bisognerebbe poi vedere la parte dell'ingaggio da gennaio a giugno chi la pagherebbe. Se, per ipotesi, dovesse farsene carico il Tottenham, la parte di reddito non 'italiano' verrebbe tassato alla percentuale ordinaria.

