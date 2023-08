Il Frosinone si rinforza prima del Napoli, possibile doppio colpo dalla Juventus

Continua l’opera di sfoltimento dell’organico Juventus da parte della coppia Giuntoli-Manna, come racconta Tuttosport, e che coinvolge il Frosinone primo avversario del Napoli in Serie A.

"Accordo trovato per il passaggio di Enzo Barrenechea in prestito secco, il dt Guido Angelozzi mercoledì è rimasto colpito dalle doti di Kaio Jorge, tanto da chiederlo subito in prestito alla Juve. Lo scoglio alla fumata bianca è rappresentato dall’ingaggio percepito dal brasiliano (1,2 milioni), che è fuori dai parametri. Serve un contributo sostanzioso (almeno il 30% dello stipendio) da parte della Juve sotto forma di incentivo all’esodo per permettere al Frosinone di piazzare il colpo in attacco"