Walid Cheddira sbarca in Serie A dopo una stagione a dir poco esaltante con il Bari a livello personale, in cui è mancata solamente la promozione in Serie A, sfumata all'ultimo minuto della finale playoff per mano del Cagliari. Secondo quanto raccolto da SportItalia, il centravanti si trasferisce al Frosinone in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza.