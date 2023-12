Il difensore arriverà dalla Premier League! Il Mattino: tre nomi caldissimi per gennaio

Calciomercato Napoli - Il difensore per gennaio arriverà dalla Premier League: lo annuncia l’edizione on line de Il Mattino.Â

Mercato Napoli, il difensore arriva dall'Inghilterra

Secondo quanto si legge, sfumato o quasi Jakub Kiwior a causa anche del decreto crescita accantonato, il profilo per il reparto arretrato può giungere comunque dalla Gran Bretagna. La lista ora vede infatti anche i nomi di Eric Dier del Tottenham, Malang Sarr e Trevoh Chalobah del Chelsea. Difficilmente - si legge - il rinforzo in questione non arriverà dall'Inghilterra.Â