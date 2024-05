Il debutto di Manna: domenica il ds del Napoli sarà al Maradona per il match con il Lecce

Calciomercato SSC Napoli - La Juventus ieri ha salutato ufficialmente Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli ha vissuto i primi momenti di lavoro al centro sportivo di Castel Volturno. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Giovanni Manna si è recato allo SSC Napoli Konami Training Center in compagnia dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli:

“Probabilmente per pianificare la ricostruzione del Napoli invocata da De Laurentiis in conferenza stampa e sarà anche domenica al Maradona per la sfida contro il Lecce”