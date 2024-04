Il Chelsea offre Lukaku più soldi per Osimhen: le cifre e la risposta del Napoli, ma c'è la variabile Conte

Calciomercato Napoli - Il futuro di Victor Osimhen è fra Parigi e Londra, a contenderselo sono PSG e Chelsea. Sebbene il club francese resta nettamente favorito, soprattutto visto l'addio di Mbappe e la disponibilità economica di avvicinarsi alla clausola, si apre uno scenario di scambio col Chelsea. A scriverlo è Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive:

"La sfida tra Psg e Chelsea per Victor Osimhen accende il mercato del Napoli che ha un solo obiettivo da centrare: portare a casa il massimo possibile nelle casse del club azzurro per un giocatore che ha una clausula, con annessa valigia pronta e un biglietto di sola andata da Capodichino verso l'estero. Aurelio De Laurentiis aspetta di capire chi pagherà la clausula dell'attaccante nigeriano ma si apre un interessante scenario con due offerte decisamente diverse. Il Psg è al momento in vantaggio, non ha problemi a versare l'intera cifra pretesa da ADL e aspetta il momento giusto per affondare il colpo, il Chelsea vorrebbe provare ad ingolosire De Laurentiis mettendo sul tavolo il cartellino di Romelu Lukaku più ovviamente un ricco conguaglio. L'idea del club londinese sarebbe quella di fare una proposta attorno agli 85-90 milioni più Lukaku, valutato circa 40 milioni dai blues.

Il belga ha un contratto in essere con il Chelsea sino al giugno del 2026. La Roma vuole un nuovo prestito, soluzione che al Chelsea non piace o comunque non ritenuta ad oggi uno scenario allettante dagli inglesi. Davanti alla possibilità di girare il cartellino di Big Rom al Napoli per abbassare la clausula di Osimhen, il Chelsea preferirebbe l'opzione Napoli rispetto alla Roma.



A quanto risulta il Chelsea ha chiesto alla Roma 43 milioni di euro, cifra che i giallorossi non vogliono pagare anche in relazione all'età del nazionale belga (classe 1993). La Roma confida nella volontà del giocatore di restare a Roma ma in tutta questa vicenda ci sono altri fattori che saranno decisivi, oltre ovviamente alle idee di Lukaku, che è noto per la sua "volubilità". De Laurentiis aspetta il Psg e punta ad incassare tutta la clausula di Osimhen, specie in un'estate in cui perderà i 40 milioni della Champions, e ad ora direbbe no alla proposta del Chelsea. Poi però c'è la variabile Antonio Conte, che era e resta l'oggetto del desiderio per la panchina, e questo potrebbe rimettere tutto in discussione. Anche qui si sa il feeling di vecchia data che c'è tra Conte e Lukaku".