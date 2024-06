Idea Cremonese per Sgarbi: l'attaccante torna al Napoli dopo il prestito all'Avellino | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Nelle scorse settimane vi avevamo anticipato qualcosa sul futuro di Lorenzo Sgarbi. L'attaccante, dopo l'ottima stagione in prestito all'Avellino in Lega pro, farà ritorno nuovamente al Napoli che adesso dovrà decidere se girarlo di nuovo in prestito oppure a titolo definitivo. Sul classe 2001 ci sono diverse squadre di serie B. Oltre al Bari piace molto anche alla Cremonese che già in passato ha valorizzato un altro calciatore del Napoli ovvero Gianluca Gaetano.

