Icardi valuta le alternativa alla Juventus: ecco la proposta di De Laurentiis

Affare Dybala-Lukaku, uno dei spettatori più interessati alla vicenda è proprio Mauro Icardi. Se il belga alla fine dovesse andare alla Juventus, è infatti improbabile che il club bianconero poi prenda un altro numero 9. E anche la stessa Inter a quel punto sarebbe restia all'operazione: dopo una tale beffa, cedere anche il proprio ex capitano al "nemico" a quel punto sarebbe davvero troppo.

Così - riferisce La Repubblica oggi in edicola - il giocatore inizia a valutare le alternative. E tra queste c'è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronto a offrire un quinquennale da oltre 7 milioni netti a stagione. Per il cartellino, invece, ne pagherebbe 50 rispetto ai 70 richiesti dai nerazzurri. Una distanza non impossibile da colmare. Ma nel frattempo ci prova anche la Roma, pronta a inserire Icardi nella trattativa per Edin Dzeko. James Pallotta offre 30 milioni più il bosniaco, valutato in casa 20, ma resta da capire se Icardi sia disposto a non giocare la Champions.