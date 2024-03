Icardi torna in Serie A? Tmw ipotizza la sua prossima squadra

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Mauro Icardi pronto a tornare in Serie A e lasciare il Galatasaray? Al momento non c'è niente di vero anche perché l'argentino in Turchia guadagna 10 milioni l'anno di stipendio. L'analisi di Tuttomercatoweb che prova a rispondere a questa ipotesi di mercato di un ritorno in Italia di Icardi. Una suggestione che parte da lontano, ma che è di difficile realizzazione. Icardi prenderebbe in considerazione pochissimi club: forse il Barcellona, magari una big di Premier, poco altro oltre, appunto, a Real Madrid e Inter. Dunque la situazione appare cristallizzata. Icardi ha ancora due anni prima della scadenza ed è l'idolo della tifoseria. Impossibile, almeno per il momento, pensarlo in un altro club. Quasi certamente, appunto, non in Italia.