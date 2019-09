Icardi, Sky - Contatti continui tra Inter e PSG: parigini al lavoro per il prestito secco ma prima serve il rinnovo!

Mercato Napoli - Continua ad andare avanti praticamente senza alcuna soluzione di continuità la telenovela che porta al nome di Mauro Icardi. Il bomber argentino, infatti, continua ad essere in una lotta aperta contro l'Inter. Ha, infatti, rifiutato tutte le destinazioni possibili fino a questo momento e, per di più, adesso ha fatto causa al club interista a dimostrazione di quanto sia ferma la posizione sua e della moglie in questo momento. A proposito del suo futuro, però, sembrano essere in arrivo delle novità.

Mauro Icardi PSG

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, prima su Twitter e poi in diretta televisiva, per lui si starebbe seriamente muovendo il PSG, che vuole portarlo a casa, a quanto pare, con la formula del prestito secco e per questo il club parigino sarebbe in continuo contatto con l'Inter. Per far sì che questa operazione vada in porto è necessario che l'ex Sampdoria rinnovi per un ulteriore anno con i nerazzurri.