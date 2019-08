Icardi-Napoli, Tuttosport: l'argentino prende tempo nella speranza di poter mantenere la parola data alla Juventus da mesi! I dettagli

La Juventus non molla Mauro Icardi, il quale continua a prendere tempo con le altre squadre (c'è il Napoli in pressing) nella speranza di poter mantenere la parola data ai bianconeri nei mesi scorsi. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“Paratici, a meno di cambi di programma finali, preferirebbe percorrere altre strade per arrivare al bomber interista. E una disponibilità a trattare con la Juventus il solo Icardi, che per l'Inter sarebbe un “fuori progetto” anche in caso di clamorosa permanenza dopo il 2 settembre, filtra anche dagli ambienti nerazzurri. Marotta preferirebbe cedere l'argentino al Napoli, ma per questioni più ambientali che economiche ha soltanto una priorità: cederlo in fretta”