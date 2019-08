Icardi-Napoli, Sky - Ultima offerta di 60 milioni prima del colpo Lozano

Calciomercato Napoli - Il giornalista Alessandro Sugoni nel consueto appuntamento di calciomercato su Sky Sport si è soffermato a parlare della situazione di Mauro Icardi, sulle cuio tracce ci sono Napoli, Juventus e Roma.

Decisiva ovviamente sarà la volontà di Icardi: l'aspetto tattico sarà fondamentale oltre che quello economico per la scelta dell'attaccante. Valuta anche il progetto tattico: ad esempio alla Juve in attacco ci sono già due punte centrali, lì servono un paio di cessioni. A meno che non riprenda fiato lo scambio con Dybala ma adesso è una fredda ipotesi

Il Napoli è quella società che ha offerto di più in termini cash: ha presentato all'Inter una proposta di 60 milioni. Ma occhio alla tempistica perchè il Napoli adesso sta chiudendo Lozano per 42 milioni.

La Roma sta più avanti nelle preferenze perchè può mettere sul piatto Dzeko anche se c'è distanza sulle valutazione: la decisione la prenderà Icardi, la cosa più complicata ad oggi è convincere il calciatore. L'intesa con l'inter va trovata ma è la parte meno complicata

Icardi ascolta comunque anche le proposte, come ad esempio quella del Monaco: sta valutando sia la parte economica e sia il progetto tecnico".