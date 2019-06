Icardi-Napoli, Repubblica: "Gli azzurri monitorano la situazione: può arrivare solo ad una condizione"

Anche l'edizione odierna di Repubblica continua a parlare della suggestione Icardi-Napoli: "Alla voce " suggestioni", al momento, c’è perfino Mauro Icardi. Il Napoli ha aperto una finestra su una situazione che cambierà velocemente: l’Inter vuole rinunciare al suo ex capitano soprattutto per motivi ambientali e quindi cerca acquirenti. L’argentino, che al momento non vuole muoversi da Milano, pensa alla Juventus, ma non disdegnerebbe neanche l’ipotesi di indossare la maglia azzurra. L’operazione, però, pare davvero onerosa: la valutazione di Icardi è di almeno 60 milioni, quindi il Napoli potrebbe pensarci soltanto in caso di una cessione eccellente. Tutte le strade portano a Lorenzo Insigne, che potrebbe diventare così protagonista di un clamoroso scambio proprio con Icardi. Ma al momento passi non ne sono stati fatti, quindi il fronte resta più che altro un’idea, non ancora approfondita dal club di De Laurentiis"