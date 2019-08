Icardi-Napoli, CdS: Wanda e Mauro vorrebbero mantenere la metà sui diritti d'immagine, ADL non è d'accordo

Su Icardi-Napoli nei giorni scorsi vi avevamo raccontato in esclusiva nel dettaglio il nodo legato ai diritti d'immagine del calciatore argentino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport conferma la nostra indiscrezione sulla ripartizione dei proventi pubblicitari e l'ostacolo Napoli: "L’Inter, per lui, vuole 75 milioni di euro. A prescindere. E se di Napoli parliamo, perché De Laurentiis il calciatore lo sta trattando, dal punto di vista del club nerazzurro la richiesta è commisurata anche allo sforzo economico dell’operazione Pepé. Ragionamenti: ognuno ragiona per sé, nel mercato del calcio. Che è finanza pura, altro che storie. E così, dicevamo, al momento di formulare una richiesta per Icardi, forti di quello che sarebbe stato l’investimento approntato con il Lilla prima del blitz dell’Arsenal, dal quartier generale dell’Inter è venuta fuori questa cifra: 75 milioni. Qualcosa in meno di quello che il presidente azzurro avrebbe speso per regalare Pepé a Carletto. Un’enormità, dal punto di vista del Napoli. Una cifra ritenuta eccessiva soprattutto dopo la decisa virata su Lukaku della Juve, la concorrente più importante. A prescindere dalle problematiche tra i due club, la priorità è comunque trovare un accordo con Mauro e Wanda. Con la famiglia: le cifre richieste ballano tra i 7,5 e gli 8 milioni a stagione, con la condivisione al cinquanta per cento dei diritti d’immagine. Il vero problema, considerando la posizione da sempre intransigente di De Laurentiis in merito: cessione totale alla società. Diritti e doveri"