Icardi-Napoli, CdS: azzurri interlocutori privilegiati dall'Inter, ADL prova a giocare d'anticipo sulla Juve

Notizie di Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Mauro Icardi:

"Il Napoli ha messo nel mirino Mauro Icardi e sta per muovere passi importanti verso l’attaccante dell’Inter. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’ad Chiavelli oggi a Milano, nella sede della Lega, incontreranno l’ad nerazzurro Beppe Marotta e, dopo settimane nelle quali il ds Giuntoli ha flirtato con Wanda Nara alla ricerca di un’intesa sull'ingaggio di Maurito, questa potrebbe essere l’occasione giusta per intavolare una trattativa tra i due club o quanto meno per iniziare a sondare in maniera ufficiale il terreno. La fine del mercato è ancora lontana, ma un’operazione legata a un centravanti del valore di Icardi va pianificata per tempo. E il patron azzurro intende verificare se esistono le condizioni per arrivare alla fumata bianca. Su Mauro deve fronteggiare il “fantasma” della Juventus che ancora non si è fatta sotto, ma che affascina il calciatore. De Laurentiis sta pensando di giocare d’anticipo e ha intenzione di sondare il terreno con l’Inter che a sua volta sarebbe felicissima di chiudere una volta per tutte la vicenda. Marotta preferirebbe non cedere l’argentino alla Juve perché, complice la vicenda Lukaku (e non solo quella...), i rapporti sull’asse Torino-Milano sono tesi. Gli azzurri, dunque, partono dalla condizione di interlocutore privilegiato, ma non è detto che questo sia sufficiente. Perché sulla strada che porta alla firma sui contratti gli ostacoli non mancano. Il principale è legato alla valutazione del cartellino: l’Inter inizialmente chiederà 80 milioni, molti vista l’ultima travagliata stagione del ventiseienne di Rosario, pochi se si considera la media gol che ha in Serie A. De Laurentiis difficilmente metterà sul tavolo tutti questi soldi e magari proporrà una contropartita tecnica (Milik non intriga l'Inter), ma già la volontà di riannodare la trattativa può essere un segnale importante, un qualcosa sul quale costruire"