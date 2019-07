Icardi-Juve, Tuttosport: Paratici ci proverà dopo Ferragosto, due cessioni per arrivare a Maurito

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'assalto della Juve a Icardi potrebbe concretizzarsi a Ferragosto, ma servono due cessioni: "Cedere è indispensabile prima di partire all’assalto di Icardi. Scatterebbe, nel caso della Juventus, il più classico dei 2x1: ne vendi due - Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic - e ne compri uno, Maurito. E’ altamente improbabile che si metta in piedi uno scambio con l’Inter. Beppe Marotta, infatti, vorrebbe Paulo Dybala, che conosce alla perfezione ma che resta il meno cedibile del rigoglioso reparto attaccanti alla Continassa. E i bianconeri non ci pensano neanche a rafforzare una concorrente cedendole la Joya, tanto meno Moise Kean che pure ha proposte stuzzicanti dalla Premier League. A proposito del campionato inglese, Higuain e Mandzukic hanno ricevuto offerte interessanti da oltre Manica: Pipita dal West Ham, il croato da Leicester ed Everton. Entrambi hanno detto no ed entrambi non intendono prestare ascolto alle sirene orientali, sinonimo di mete esotiche in cui svernare, eventualmente, a fine carriera. Dalla cessione della coppia di attaccanti la Juve conta di incassare qualcosa come 50 milioni, secondo gli auspici dei vertici del club bianconero. E’ più o meno la cifra messa in preventivo per ingaggiare Icardi".