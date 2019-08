Icardi-Juve, Sarri per ora allontana le voci: "Abbiamo già 6 giocatori da tagliare per la lista Champions"

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - "Dybala? Ci posso anche parlare, poi c'è il mercato che va in una certa direzione e quello che dico io conta zero". Maurizio Sarri interviene così sul mercato al termine dell'amichevole persa 2-1 contro l'Atletico Madrid. "Dobbiamo tagliare sei giocatori dalla lista Champions della rosa attuale - sottolinea il tecnico bianconero - e questo ci mette in difficoltà". "Io li vorrei tenere tutti, ma il nostro problema è che non abbiamo giocatori cresciuti nel club - spiega Sarri - ne abbiamo solo uno. Quindi la nostra rosa in Champions sarà di 22 giocatori, con tre portieri, e questo ci mette in difficoltà perché il mercato ci porterà a fare scelte che non vorremmo fare".