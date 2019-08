Icardi-Inter, Gazzetta: il club minaccia l'attaccante, due anni in tribuna se non accetta la cessione

Ultimissime calciomercato Napoli- E' sempre guerra fredda tra Mauro Icardi e l'Inter come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La presa di posizione di Wanda e del suo assistito non scalfisce la linea dura del club, peraltro condivisa dal tecnico Conte, che non ha mai aperto a un suo reintegro e che anche nelle brevi comunicazioni con il giocatore è sempre stato freddo. Wanda ha lasciato le vacanze di Ibiza per tornare con i figli a Milano. La gestione familiare, comprensiva di un sesto figlio probabilmente in arrivo, è una variabile nuova nei trasferimenti dei calciatori. Ma quasi tutto, in questa vicenda, ha pochi precedenti. Non si ricordano nemmeno casi di giocatori lasciati ai margini della squadra per due intere stagioni, al meno di non considerare il brasiliano Ramires che allo Jangsu di Suning, è rimasto fuori per oltre un anno dopo un contenzioso col club (ha rescisso a maggio). Però la guerra freddanon permette cedimenti e la linea del club è questa: Mauro si allenerà con i compagni o con i preparatori, ma poi non verrà mai convocato. Il tutto cercando di evitare ogni possibile appiglio per una causa legale: quindi Icardi potrebbe essere inserito nelle liste per il campionato e forse anche per la Champions (a meno che l’esclusione possa essere giustificata da problemi numerici di una rosa sovrabbondante), ma senza avere possibilità di essere convocato, anche in emergenza. Per Icardi il danno è chiaro, ma anche per il club, oltre alla questione economica, ci sarebbe la logorante gestione di un caso perenne. È una situazione in cui perderebbero tutti".

