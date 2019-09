Icardi al PSG, l'argentino è arrivato a Malpensa! A breve il volo per Parigi [VIDEO]

Mauro Icardi al PSG, ci siamo. Come riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, l'affare è praticamente definito e il giocatore è già in aeroporto pronto per il volo direzione Parigi.

Alla fine sarà Psg. Mauro Icardi lascia l'Inter dopo un'estate di tira e molla dove il futuro dell'attaccante argentino era incerto, nelle ultime ore si è profilata questa eventualità che Icardi ha deciso di accettare. Ecco le sue immagini all'arrivo dei voli privati di Malpensa, assieme alla moglie agente Wanda Nara, prima della partenza per Parigi.