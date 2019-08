Icardi al Napoli, Il Roma - Telefonate di Ancelotti, messaggi da Insigne a Koulibaly: tutti vogliono l'argentino!

Icardi al Napoli - Mauro Icardi è un'occasione da non perdere per il Napoli anche se l'attaccante argentino vuole soltanto vestire la maglia della Juventus. De Laurentiis ci proverà in tutti modi a convincerlo, disposto anche a sacrificare Arek Milik. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma.

Icardi al Napoli, c'è da convincere l'attaccante

L'obiettivo è convincerlo, visto che nemmeno i milioni offerti da De Laurentiis sembrano aver fatto breccia. Ecco perché da Napoli sarebbe partita una sorta di opera di convincimento per far cambiare idea ad Icardi. Messaggi e soprattutto telefonate sarebbero arrivate anche dal club azzurro: si tratta di indiscrezioni, ma anche Carlo Ancelotti in persona avrebbe chiamato Icardi per parlargli del Napoli e convincerlo ad accettare l'azzurro. Da Insigne a Koulibaly, passando per quelli che hanno qualche contatto con Icardi o lo conoscono un po' meglio degli altri.