Hysaj-Roma, Gazzetta: Elseid ha già dato il suo assenso di massima, ora si lavorerà con De Laurentiis su formula e prezzo

Da domani inizia una settimana in cui Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, dovrà provare a cedere i giocatori in esubero (Gonalons, Nzonzi, Olsen e Defrel), ma senza perdere di vista il mercato in entrata. Il primo obiettivo resta Elseid Hysaj, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Il terzino destro del Napoli che in azzurro sembra ormai di troppo. Il giocatore ha già dato il suo assenso di massima, ora la Roma deve lavorare con il club di De Laurentiis per cercare la formula e il prezzo più opportuno. Non i venti milioni di euro che chiedono attualmente i campani, cifra che ha già fatto «scappare» l’Atletico Madrid e che, probabilmente, terrà lontano anche il Tottenham, altra squadra interessata al difensore albanese”