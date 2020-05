Hysaj, l'agente: "Che vada alla Roma è una ca****a! Veretout al Napoli? Gattuso lo stima, De Laurentiis ci ha provato a gennaio"

Ultime calciomercato Napoli. Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Veretout? De Laurentiis ha chiamato la Roma a Gennaio, Gattuso ne è un grande estimatore. Non so cosa succederà nel mercato, ma la Roma non l'ha voluto dare. Lui è contento di stare alla Roma, non ci pensa proprio di parlare di mercato. Offerte per Hysaj? Con i problemi che ci sono, non si pensa al mercato. Elseid alla Roma è una grande cazzata".