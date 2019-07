Hysaj-Atletico Madrid, CdM: accelerata per la cessione, l'agente potrebbe sbarcare a Dimaro la settimana prossima

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno potrebbe esserci una svolta per quanto riguarda il futuro di Hysaj: "In uscita c’è anche Hysaj, sono frequenti i contatti con l’Atletico Madrid, la prossima settimana il suo agente Mario Giuffredi potrebbe sbarcare a Dimaro e la trattativa potrebbe avere un’accelerazione. L’Atletico crede che il Napoli debba abbassare le pretese rispetto alla richiesta di 20 milioni, i colchoneros devono decidere se affondare il colpo per Meunier del Psg o puntare su Hysaj"