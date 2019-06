Higuain-Juve, Paratici avvisa: per lui non c'è spazio, ma c'è un remoto piano B

Calciomercato Juve, l'edizione odierna de Corriere di Torino riferisce alcuni aggiornamenti sulla permanenza alquanto improbabile in bianconero di Gonzalo Higuain.

Eppure Higuain non molla e soprattutto dopo l’arrivo di Sarri a Torino, è pronto a giocarsi tutto pur di tornare a vestire il bianconero. Dal canto suo il tecnico ha già sposato la linea della società, qualunque sia la decisione sull’attaccante argentino: non si opporrà alla sua permanenza, non si opporrà di certo alla sua cessione. Che rimane la prima opzione per la Juve, troppo importante liberarsi del suo ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione più bonus. Ecco perché molto delicato sarà il vertice in programma in questi giorni con il fratello-agente di Higuain, Nicolas: il club chiederà molta più disponibilità a valutare nuove soluzioni nonostante le recenti dichiarazioni del manager di famiglia («In Italia solo con la Juve, ha un contratto e vuole rispettarlo»). Sullo sfondo il piano B, la possibilità di rinnovare per spalmare l’ingaggio e abbassare il peso di Higuain sul bilancio. Tante le cose di cui parlare, in attesa di una soluzione ora Higuain resta un problema per la Juve.