Herta Berlino: Demme, per arrivare al centrocampista vanno chiuse tre operazioni

Notizie Calcio Napoli - Non è un mistero che Diego Demme voglia cambiare aria, malgrado al vittoria dello scudetto il centrocampista non ha intenzione di sedere in panchina come accaduto nelle ultime due stagioni ed è quindi alla ricerca di una nuova avventura.

Diego Demme

Herta, tre cessioni per arrivare a Demme

L'Herta Berlino è il club maggiormente interessato all'ex Lipsia ma prima di portare l'affondo vanno chiuse tre trattattive: il prestito di Serdar al Verona con opzione per l'acquisto a 5 mln, la cessione del capitano Marco Richter per 3 milioni al Mainz (che ha già sostenuto le visite mediche) e la cesione di Lukebakio per 8 milioni più due di bonus al Sevilla. Queste operazioni serviranno a finanziare l'acquisto di Demme.