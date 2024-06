Hermoso è a Porto Cervo! Repubblica: Napoli, ancora problemi con le commissioni

Calciomercato Napoli, non si smuove la trattativa con Mario Hermoso! Da settimane il Napoli sta provando a portare in azzurro il difensore spagnolo svincolato dall'Atletico Madrid, ma sta incontrando problemi relativi alle commissioni richieste dal suo entourage.

Mario Hermoso

Stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, in questi giorni Mario Hermoso si trova in Sardegna, a Porto Cervo, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. "La trattativa non è facile perché le commissioni rappresentano da sempre un ingrediente indigesto" per Aurelio De Laurentiis.

Anche per questa ragione è emerso in queste ore il nome di Mats Hummels del Borussia Dortmund. Il Napoli vorrebbe acquistare tre difensori, ma bisognerà anche liberarsi di Natan, Juan Jesus e Ostigard.