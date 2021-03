Guerin Sportivo, Cordolcini a CN24: "Gudmunsson del Groningen? In Svezia giocava in attacco! Napoli una delle opzioni gradite a Koopmeiners"

Il giornalista Alec Cordolcini, collaboratore di Rivista Undici e Guerin Sportivo, esperto di calcio olandese, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Campionato belga ed olandese fusi? Se ne parla da 3-4 anni, poi ci sono momenti in cui il discorso si raffredda un po’. Prima o poi ci arriveranno, il motivo è solo economico: ridurre un po’ il divario con gli altri campionati. Gudmunsson del Groningen? Uno dei terzini rivelazione dell’Eredivisie, fino all’anno scorso giocava esterno alto: in Svezia ha giocato anche da punta, mentre adesso è stato riproposto in terzino ed il suo rendimento si è impennato. Sembra paradossale, ma in dodici partite ha fatto cinque assist da terzino. Pronto per la Serie A? Un po’ difficile dirlo adesso, parliamo di un calciatore esploso quest’anno: rispetto ad altri terzini d’assalto, però, sembra molto più pronto dal punto di vista difensivo. Koopmeiners dell’AZ Alkmaar? Il Napoli è in corsa, è un nome che gira da un paio d’anni e lo scorso anno era in testa al campionato essendo uno dei migliori centrocampisti del torneo. Quest’anno s’è riconfermato, diciamo che il Covid ha posticipato la sua partenza di un anno: il Napoli è una delle opzioni gradite al calciatore, più volte quest’ultimo aveva dichiarato di apprezzare il campionato olandese”