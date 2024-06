Gudmundsson-Napoli, il procuratore Manea: "Ho parlato col suo agente, penso che alla fine..."

Calciomercato Napoli, possibile futuro a Napoli per Albert Gudmundsson? Non sembrerebbe come riferito da Florian Manea, agente vicino al calciatore del Genoa.

Calciomercato Napoli, l'agente esclude Gudmundsson in azzurro

Il procuratore, intervenuto a Tv Play, si è infatti pronunciato così: “Oggi sono stato con Valerio Giuffrida, agente di Gudmundsson. Siamo amici e un mio socio è un suo collaboratore. Ho letto sui giornali che ci sono Juve, Inter e Napoli: quest’ultima non credo sia realmente interessata, l’unica di queste importanti. Non mi è mai sembrata di essere davvero interessata al calciatore. Penso che alla fine vada all'Inter".