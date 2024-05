Gudmundsson-Napoli, il Mattino: può essere il primo colpo di Conte! Cash più Ostigard: la risposta del Genoa

Calciomercato Napoli - Il primo colpo dell'era Antonio Conte in azzurro può essere "un jolly per l'attacco azzurro. Un giocatore polivalente nello scacchiere tattico di Antonio. Le grandi manovre per la ricostruzione del Napoli del futuro sonno cominciate da tempo".

Calciomercato Napoli: il primo colpo dell'era Conte?

E secondo l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, il primo colpo del Napoli di Conte può essere Albert Gudmundsson:

"Il diesse Giovanni Manna sta lavorando ai fianchi il Genoa per arrivare ad Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, 26 anni, 14 gol e quattro assist nella stagione appena passata agli archivi con la maglia del Grifone, è un obiettivo concreto del club azzurro. Sul giocatore c'è tanta concorrenza: in massima serie (Juve e Inter) come anche in Premier e Bundesliga. Ma Gudmundsson, nonostante sia sempre affascinato dal campionato d'oltremanica, ha manifestato gradimento per l'attuale serie A. C'è di più. Il Genoa sa che non può permettersi il lusso di trattenere uno dei suoi pezzi pregiati (altrimenti rischia di non poter operare sul mercato per via del paletto di chiudere in attivo i movimenti della sessione estiva a seguito del pregresso debito con il Fisco) ed ha già fissato il prezzo".

Gudmundsson-Napoli: l'offerta

La richiesta del Genoa è di 35 milioni di euro per Gudmundsson, arriviamo all'offerta del Napoli:

"Per il cartellino dell'islandese i rossoblù chiedono 35 milioni di euro. Manna tratta, il Napoli è in corsa e sembra essere addirittura in vantaggio rispetto a nerazzurri e bianconeri. Per arrivare a dama, risparmiando anche qualcosina in termini di moneta sonante e contante, il club azzurro ha offerto come parziale contropartita tecnica il difensore Ostigard. Un norvegese per un islandese, insomma. Il Grifo riflette: Ostigard (che tra l'altro è anche un ex) piace ed è stato ad un passo dal tornare all'ombra della Lanterna nel mercato di gennaio, ma oggi i liguri hanno bisogno di liquidità per operare sul mercato".