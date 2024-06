Calciomercato Napoli, occhi su Albert Gudmundsson! Ne parla anche oggi il quotidiano Il Mattino: l'attaccante del Genoa è considerato un possibile erede di Victor Osimhen e piace al Napoli ma anche all'Inter

Per il jolly del reparto offensivo, 14 gol e 4 assist quest’anno, il Genoa chiede circa 35 milioni di euro ed il Napoli è disposto a trattare a patto che nell’operazione venga inserita come contropartita tecnica il difensore Ostigard (ex di turno).