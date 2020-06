Granada, il ds Sanchez: "Callejon? Un grande, ma non è alla nostra portata! Mai sentito Giuntoli, però...." [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di José Maria Callejon resta in bilico. Tra la voglia di tornare a casa e la possibilità di restare a Napoli, i prossimi giorni saranno fondamentali per dissipare ogni dubbio. Tra le papabili destinazioni iberiche, nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di rumour sulla possibilità che il campione di Motril possa tornare in Andalusia per vestire la maglia del Granada. A tal proposito la redazione di CalcioNapoli24.it ha avuto il piacere di parlarne col ds del club spagnolo, Fran Sanchez.

Mercato Napoli, le ultime su Callejon-Granada

Direttore il Granada quest'anno ha realizzato un grande lavoro. In questo momento si trova al 9° posto in Liga. Qual è il suo segreto?

"Abbiamo un gruppo di calciatori molto buono, lavorano molto bene. Rispettano i rivali con grande umiltà. C'è uno staff tecnico che sta facendo bene sotto la guida di Diego Martinez, affrontiamo ogni partita come fosse una finale. A sette giornate dalla fine del campionato abbiamo 43 punti nella Liga, è il record del club in tutta la storia".

Nella rosa del Granada vediamo molti giovani assieme a qualche profilo d'esperienza. Qual è stata la strategia messa in campo?

"Abbiamo una peculiarità. Molti sono debuttanti nel massimo campionato spagnolo quest'anno. Questo perché l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato nella seconda serie che ci ha portato poi alla promozione. In questa stagione abbiamo una delle formazioni più giovani come età media, ma al tempo stesso abbiamo provato ad avere la rosa più competitiva possibile, incastrando le esigenze tecniche con le risorse che abbiamo a nostra disposizione. Abbiamo calciatori giovani certo, che vengono dalle formazioni giovanili, ma ci sono anche profili d'esperienza come Roberto Soldado che ha giocato in squadre molto importanti. e lo stesso Gonalons, che voi conoscete per la sua esperienza alla Roma".

Callejon in trionfo con la Coppa Italia

Calcio e coronavirus, come si vive la ripresa in Spagna?

"Qui siamo concentrati sul campionato, giochiamo ogni 3 giorni. Per casualità, quando è cominciata questa disgraziata epidemia di coronavirus ero in Italia, a Bologna, per vedere una gara contro l'Udinese. Il giorno dopo sono state rinviate le gare di Atalanta e Inter. Noi andiamo avanti, rispettando il protocollo sanitario e pensando alle partite".

Domanda romantica: se Callejon volesse tornare a casa, il Granada può dargli ospitalità?

"Questa notizia è uscita su alcuni giornali spagnoli. Il calciatore ha un'esperienza che parla da sola, ma al giorno d'oggi il Granada non ha l'aspirazione d'ingaggiare un calciatore come Callejon. Siamo una squadra umile, da poco promossa in Liga, chiaro che è un grande giocatore che piacerebbe a tutti, ma la verità è che adesso non è alla nostra portata".

Quali sono le relazioni con il Napoli?

"In verità ad oggi non ho la fortuna di conoscere Cristiano Giuntoli. Sono da 3 anni nel club e prima lavoravo in altre squadre (giovanili Barcellona, Bahrein, Maccabi Tel Aviv, ndr), non ho avuto la fortuna di incontrarlo o poter fare operazioni con lui. Posso solo dire che il Napoli ha costruito una squadra di primo livello in Europa e che sta facendo un lavoro fantastico".

Ai giovani del Napoli invece si può guardare?

"Se ci saranno contatti...a tutti piacciono i bravi giocatori!". (ride, ndr)