Gonfialarete - Tsimikas-Napoli pista viva, il greco ne ha parlato con i compagni di squadra

Il Napoli per ora non ha mollato Kostas Tsimikas, laterale mancino molto interessante di proprietà dell’Olympiakos. In attesa di capire se i pezzi del puzzle si incastreranno, il Napoli non ha mollato la presa sul classe ’96. Tant’è vero che, secondo quanto appreso in esclusiva da Gonfialarete.com, lo stesso giocatore parla frequentemente con i compagni di squadra della prospettiva Napoli, raccontando di una possibilità più che concreta di trasferirsi in azzurro entro la chiusura di questa finestra di calciomercato. Ci sarebbe inoltre da superare la resistenza del club del Pireo, che lo considera un pezzo fondamentale del proprio roster. Ma il Napoli crede di poter arginare questo ostacolo. Partisse Ghoulam, il club azzurro sarebbe disposto anche a un investimento importante pur di arrivare al giocatore greco, del quale ha grande considerazione.