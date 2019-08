GonfialaRete - Icardi-Napoli, nessuna risposta definitiva! De Laurentiis ci riproverà: intesa di massima con Wanda e Inter

Per il Napoli di Carlo Ancelotti la ricerca di un attaccante è terminata, De Laurentiis ha chiuso l’accordo con Llorente. Scaduto l’ultimatum a Icardi, come già scritto in precedenza, il patron del Napoli non ha perso tempo e si è fiondato sull’ex Tottenham e Juventus. Lo racconta GonfialaRete.com:

"Entro oggi Mauro Icardi e Wanda Nara avrebbero dovuto rispondere all’ultimatum concesso dal presidente De Laurentiis per il trasferimento dell’ex capitano nerazzurro all’ombra del Vesuvio. Ancora una volta, però, da Milano non è arrivata una risposta definitiva ed il patron azzurro è corso ai ripari. Nonostante ciò, non è da escludere la chiusura della trattativa con l’Inter per Mauro Icardi. Gli azzurri proveranno, fino alla fine del mercato, a portare Icardi all’ombra del Vesuvio inserendo nella trattativa Arek Milik. L’intesa di massima con Wanda Nara e l’accordo con l’Inter sono da considerarsi conclusi, resta da convincere l’argentino che continua a temporeggiare con i nerazzurri"