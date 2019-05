Giuseppe Panico, l'agente: "Parlai con Giuntoli, se lo vuole al Napoli ha il mio numero. Discutemmo di un centrocampista" [ESCLUSIVA]

Luigi Romano, agente di Giuseppe Panico, attaccante del Cittadella, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda sul 296 del Digitale Terrestre Campania:

“La Juve è la società più importante, ma vedo dura che Ancelotti vada via con un ottimo primo anno al Napoli. I rapporti sono buoni con la società. Alla stagione del Napoli do un 8. Non era facile ribadire il secondo posto, considerando anche Roma e Inter.

Giuseppe Panico resterà al Cittadella. la società ha anche un’opzione di rinnovo, ha fatto benissimo in questa stagione. Lo conosco ed è un ragazzo d’oro.

A Giuntoli piace? Parlato con Cristiano, ma non di lui. Il mio numero ce l’ha se lo vuole al Napoli. Ci siamo sentiti e abbiamo parlato di un centrocampista, ma non rientrava nei suoi obiettivi".