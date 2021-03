Giuntoli studia il mercato, Gazzetta: ds in contatto con i collaboratori, c'è già una bozza del programma del Napoli

Calciomercato Napoli - L’intenzione è quella di portarsi avanti col lavoro. A prescindere da quello che sarà l’esito finale di questo campionato, il Napoli è già proiettato sul futuro secondo la Gazzetta dello Sport.

"Potrebbe sembrare prematuro parlare di mercato, anche perché non si sa chi sarà l’allenatore per la prossima stagione e quale dovrà essere l’obiettivo da raggiungere. Ma una bozza del programma c’è già, Cristiano Giuntoli è in continuo contatto coi suoi collaboratori che stanno seguendo alcuni giocatori sparsi per l’Europa. Si tratta di profili giovani, che dovranno integrare un organico che sarà rinnovato in buona parte"