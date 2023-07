Giuntoli-Juventus, SKY - Domani la firma a Torino, poi l'incontro con Manna per il mercato

Calciomercato Serie A - Dopo la risoluzione del contratto col Napoli, Cristiano Giuntoli sta per diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus.

Come racconta l'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Giuntoli è atteso domani a Torino per la firma:

"Giuntoli è atteso a Torino nella giornata del 4 luglio per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni: in programma anche un incontro con Manna. Dopo la risoluzione consesuale con il Napoli, il dirigente è pronto ad entrate nella società bianconera. In programma anche un incontro con Manna per portare la pianificazione del mercato in totale condivisione con l'allenatore Allegri".