Giuntoli taglia il Napoli, Il Mattino: "Già decise 20 cessioni, tutti i nomi: pronto un cospicuo tesoretto"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi tratta dall'edizione odierna de Il Mattino scrive sulle cessioni in casa Napoli. Giuntoli deve sfoltire un organico di 45 giocatori ad oggi

Calcio mercato Napoli, la lista delle 20 cessioni

"La rosa che rischia di ritrovarsi Ancelotti a Dimaro il 6 luglio, ovvero tra meno di due settimane, è di 45 calciatori. Ovvio, i nazionali avranno giorni in più di vacanza, ma l'organico degli azzurri è davvero extra-large tra rientri da prestiti e conferme forzate, tagli e ritocchi. Romano, Contini e Bifulco potrebbe ritrovarsi svincolati, perché sono in scadenza e il Napoli potrebbe decidere di lasciarli partire. Ma tutti gli altri no: Inglese per meno di 25 milioni non va da nessuna parte, per esempio; ma anche Tonelli, Grassi e Rog hanno valori che oscillano dai 6 ai 9 milioni. Gli ultimi due hanno la fila, con richieste che arrivano da ogni parte. Il difensore ex Empoli ha un mercato solo italiano, ma molte società sono interessate. Diciamo che dalla cessione di questi quattro esuberi De Laurentiis potrebbe intascare una cifra consistente, ovvero dai 40 ai 50 milioni. Non solo: anche se non ha giocato neppure una partita, c'è una stellina brasiliana che dopo il Portogallo ha incantato anche la Francia: è Carlos Vinicius, valutazione da 10 milioni in su, ultima parte della stagione al Monaco. Non è escluso che Ancelotti decida di vederlo all'opera in Trentino. La stagione con i fiocchi di Gennaro Tutino al Cosenza lo rendono assai appetibile: l'ultima sua valutazione è di 4 milioni. Senza dimenticare la plusvalenza Ciciretti: arrivato a zero, il Napoli sta provando a piazzarlo a 2 milioni".