Giuntoli incontrerà l'agente di Fabian: rinnovo o cessione, altrimenti sarà messo fuori rosa!

Calciomercato Napoli, preoccupa la situazione di Fabian Ruiz. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli riassume il nodo di mercato che riguarda il centrocampista spagnolo, anche lui in scadenza contrattuale all'anno 2023, per il quale il club partenopeo si aspettava di ricevere offerte in queste settimane.

Invece offerte non ne sono arrivate e adesso il Napoli può solo sperare di rinnovargli il contratto se non vuole perderlo a parametro zero.

Fabian Ruiz: rinnovo, cessione o resta fuori rosa

Il Mattino annuncia che al rientro dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo Giuntoli ha intenzione di incontrare gli agenti di Fabian e avviare una trattativa per un rinnovo quinquennale. L'alternativa è vedersi riproporre la situazione già vissuta da Arek Milik qualche anno fa, prima di andare al Marsiglia, quando l'attaccante fu messo fuori rosa per aver rifiutato il rinnovo.

Fabian Ruiz

Anche La Repubblica conferma questa ipotesi: "finora Fabian ha rifiutato le offerte di rinnovo ricevute dal Napoli". Il prezzo del suo cartellino è cresciuto a 55 milioni di euro e il Napoli non può lasciarsi sfuggira l'occasione di venderlo adesso e perderlo a zero. "De Laurentiis è pronto a un braccio di ferro, se sarà necessario, o rinnova subito, o porta al Napoli un'offerta congrua per andare via. La terza strada è finire per tutta la stagione fuori rosa".