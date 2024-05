Giordano: "Si discute di alcuni dettagli, pochi giorni alla firma: Conte ha voluto fortemente il Napoli"

Il giornalista Marco Giordano attraverso i social ha riferito alcuni aggiornamento circa la trattativa che porterebbe Antonio Conte sulla panchina del Napoli:

Pochi giorni per la firma del contratto tra Conte e il Napoli: si stanno limando i dettagli sui diritti d'immagine. Nessuna clausola particolare nel rapporto: Conte crede fermamente nel progetto Napoli ed è carico per lo start della stagione Confermate le cifre per l'ingaggio: tra i 6 ed i 7 milioni di parte fissa più bonus. Conte ha voluto fortemente il Napoli