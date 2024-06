Calciomercato Napoli - Santiago Gimenez del Feyenoord è un nome che sicuramente piace agli azzurri per rimpiazzare Victor Osimhen. L'attaccante messicano è in prima fascia per il Napoli. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione c'è l'apertura di Gimenez agli azzurri. C'è il gradimento della punta. Il Feyenoord chiede 60 milioni di euro.

