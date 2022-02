MLS, ancora occhi in Italia: per l'estate può scatenarsi un'asta per Buffon!

Ultime notizie calcio mercato - Il campionato MLS sta guardando con particolare attenzione al campionato italiano. Dopo Insigne, infatti, potrebbero sbarcare in America anche Mimmo Criscito e Belotti, come ormai noto da diverso tempo, ma a loro potrebbe aggiungersi anche un'altra stella, seppur sul viale del tramonto, del nostro calcio.

Anche Buffon in MLS?

Stando a quanto raccontato da 90min.com, infatti, anche Gianluigi Buffon starebbe valutando un passaggio oltreoceano, con questa soluzione che a quanto pare lo incuriosisce molto. Se dovesse definitivamente rompere gli indugi, sarebbero in molti interessati ad assicurarsi le prestazioni del portiere attualmente in forza al Parma. In tal senso, però, ogni decisione è rimandata a fine anno.