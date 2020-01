Calciomercato Napoli - Sul futuro di Faouzi Ghoulam si stanno susseguendo tante voci che lo vorrebbero in uscita dal Napoli in questa sessione di mercato. I colleghi del sito francese Marseillefootball hanno contattato l'entourage del terzino sinistro del Napoli che ha dichiarato: "Marsiglia? Non sappiamo da dove possa essere uscita questa voce. Non c'è assolutamente nulla e nessuno ha informato Faouzi di questa possibilità"