German Pezzella-Napoli, solo un approccio nei mesi scorsi: dopo la Coppa America si deciderà il suo futuro [ESCLUSIVA]

Il nome di German Pezzella è stato accostato al Napoli nelle ultime settimane. Il difensore argentino ha un contratto fino al 2022 con la Fiorentina, ma il suo futuro è in discussione soprattutto dopo il cambio societario. Non è nemmeno escluso l'addio di Montella. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, il sondaggio degli azzurri è stato fatto realmente le scorse settimane. Il Napoli vorrebbe cautelarsi qualora dovesse uscire uno tra Albiol e Chiriches. La discussione si è fermata lì perchè le vicissitudini del club gigliato hanno bloccato ogni tipo di discorso. Il calciatore argentino al momento non vuole ascoltare offerte. Solo dopo la Coppa America prenderà una decisione definitiva in merito al suo futuro. La valutazione di mercato è sui 15 milioni.