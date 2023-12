Genoa, il DS: "Zanoli è un obiettivo per gennaio, stiamo valutando con attenzione"

Calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli è un obiettivo del Genoa per gennaio, lo conferma in una intervista rilasciata a 'Il Secolo XIX' il direttore sportivo rossoblù Marco Ottolini:

"Continua a piacere, come era già accaduto in estate. È uno dei nomi che stiamo valutando con attenzione in questo periodo", ha detto Ottolini a proposito di Zanoli.

Invece, su Pellegri s'è espresso così: "Per la sua storia sarà sempre collegato al Genoa. In estate lo abbiamo valutato, poi abbiamo preso altre decisioni".

Alessandro Zanoli

Sulla possibilità di cedere Dragusin, Gudmundsson o Frendrup a gennaio, il direttore sportivo del Genoa ha risposto così: