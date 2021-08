Ultime notizie calcio mercato - In casa Genoa, ad un giorno dall'inizio della nuova Serie A, c'è aria di rivoluzione. Tre calciatori, infatti, vale a dire Mattia Destro, Radovanovic e Ghiglione, non sono stati convocati per la partita contro l'Inter perché sono sul mercato e dovrebbero salutare la Liguria entro la fine di questa sessione di mercato.